Serata dedicata agli autori spagnoli per chitarra classica

Proseguono in ottobre gli appuntamenti con gli Incontri chitarristici e mandolinisti bustesi, affermata manifestazione musicale organizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Busto Arsizio. In questo incontro si potrà appezzare la musica di un gruppo di chitarra classica.

Il programma è tutto centrato sulla musica e sugli autori spagnoli che nei vari secoli hanno composto brani memorabili per la chitarra classica.

L’appuntamento da non perdere è per sabato 13 ottobre alle ore 18, presso la Sala del Camino di Villa Calcaterra in via Magenta, 70.

L’ensemble di chitarre dell’Orchestra a plettro Mandolinisti Bustesi rappresenta il frutto di un lavoro evolutivo che la storica orchestra di Busto Arsizio sta portando avanti ormai da diversi anni.

I mandolinisti bustesi infatti nel riproporre con i loro programmi orchestrali il forte legame tra mandolino e chitarra stanno valorizzando le formazioni cameristiche come quella che ci viene oggi proposta.

Questo ensemble è composto da musicisti che collaborano stabilmente con l’orchestra e che provengono da diverse esperienze musicali e percorsi didattici.

Ingresso libero e gratuito.