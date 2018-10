Telefono Amico, al via il corso per nuovi volontari

A breve inizierà il corso per nuovi volontari organizzato dal Telefono Amico di Varese. L’associazione offre dal 1970, un servizio di ascolto e aiuto telefonico che risponde al numero 02-99777 24 ore su 24.

Disponibilità all’ascolto, interesse per la comunicazione, desiderio di mettersi in gioco ed empatia sono le qualità necessarie per intraprendere il percorso formativo 2018. Un corso gratuito e arricchente, che mira a fare emergere negli aspiranti volontari la capacità di dialogo non direttivo. Si tratta in realtà di imparare ad ascoltare e accettare se stessi per riuscire così ad accettare e ad ascoltare l’altro senza giudicare né imporsi.

Telefono Amico è un universo composto interamente da volontari che dedicano ascolto alle storie, alle parole e ai silenzi di persone in temporanea difficoltà, che per mille motivi si trovano ad aver bisogno di una voce vicina.

Il corso si svolgerà una sera la settimana presso la sala Riunioni del CVV di Via Maspero 20 a Varese e prevede l’alternanza tra momenti teorici di approfondimento ed esercitazioni pratiche di gruppo. Per informazioni e iscrizioni, Telefono Amico Varese è disponibile al numero di telefono 02-9977799 e all’indirizzo di posta elettronica: info@telefonoamico.va.it.