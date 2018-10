Tutti a teatro, torna “Bim Bum Bam”

Torna “Bim Bum Bam”, la rassegna di teatro per i più piccoli. Arrivata alla quinta edizione, vedrà anche quest’anno appuntamenti da non perdere e tante storie da scoprire.

Organizzata dall’amministrazione comunale e da Zattera Teatro, in collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto e Regione Lombardia propone spettacoli teatrali che coinvolgeranno il pubblico dei piccoli con linguaggi differenti, dai burattini alla clowneria, fino al laboratorio. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Il primo appuntamento è per domenica 7 ottobre, all’Auditorium Città di Maccagno, alle 16.15 con lo spettacolo “Un mondo in Valigia” di e con Stefania Mariani.

È un viaggio nella clowneria: dal mimo al giocoliere, dal grammelot alla parola, con attimi di circo e di teatro di narrazione.Stefania Mariani in “Un mondo in valigia” si trasformerà in Miss Felicità, clown, mimo, attimi circensi e teatro di narrazione. Nella sua valigia tiene nascosto un mondo: il mare con un grande pesce che la rincorre, il sole che vola nel cielo, il piumino “tuttofare”, il fiore testone, il gatto che non c’è ed altro ancora. E quando apre il libro delle storie Miss Felicità ruba parole per raccontare del Grillo Gustavo, o della famosa Strada che non andava in nessun posto. Spettacolo adatto a bambini dai 3 anni in su.

Segue lo spettacolo dell’11 novembre con “La vendetta della Strega Morgana” con i Burattini di Mattia, il 9 dicembre con “Fatti avanti se hai coraggio” con Ortoteatro, il 6 gennaio “Aspettando la Befana” con Emile Sikae e le sue bolle di sapone, il 3 febbraio “Ortaggi all’arrembaggio” con Compagnia Filo di Rame e il 3 marzo con “Acquestorie”, teatro laboratorio.

Per maggiori informazioni http://progettozattera.com/