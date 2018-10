Un libro può essere un miglior amico

Dopo il successo dello scorso anno torna “Anche le bussole piccole indicano il senso” il corso gratuito per insegnanti, bibliotecari, genitori ed educatori sull’importanza della lettura per bambini e ragazzi organizzato e finanziato dai Comuni di Comerio, Gavirate, Besozzo e Cocquio Trevisago.

I quattro incontri si svolgeranno nei quattro Comuni e saranno interessate tutte le fasce di età. Si spazierà dagli album illustrati per la scuola dell’infanzia come preziosi alleati nella crescita dei bambini fino a cercare di rispondere all’annosa domanda: come si aiutano i ragazzi a crescere come lettori appassionati, come si può connettere la voglia di leggere con il mondo giovanile colonizzato da serie tv, videogiochi, fumetti e smartphone?

Comerio “Paese dei libri” darà il via alle danze: il primo incontro sarà venerdì 26 alle 15 presso il Salone Polivalente con Germana Paraboschi e Guido Affini: due grandi librai e collaboratori rispettivamente di Andersen e Liber, riviste specializzate sui libri per ragazzi.

I corsi sono gratuiti ma per partecipare è necessario iscriversi. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza.

Tutto il programma

Venerdì 26 ottobre ore 18,00 ore 15

Comerio, Salone Polivalente via Stazione 8

I 50 LIBRI MIGLIORI DELL’ANNO con Germana Paraboschi e Guido Affini. Un viaggio in compagnia di due librai per orientarsi nell’universo dell’editoria per ragazzi e per adolescenti alla ricerca dei 50 migliori libri da non perdere.

Mercoledì 7 novembre ore 17.15

Besozzo, Sala Letture via Mazzini 10

IL SORRISO NELLA LETTURA con Sara Dutto. I libri come preziosi alleati per affrontare situazioni particolari. Il sorriso inteso come modalità di consolazione, di piacevole distrazione e soprattutto come strategia cognitiva per affrontare in modo efficace i piccoli e grandi momenti di crisi che possono interessare il percorso di sviluppo del bambino. Con spirito.

Mercoledì 21 novembre 2018 ore 17.15

Cocqui Trevisago, Biblioteca via Motto dei Grilli 30

MUOIO DALLA VOGLIA DI CONOSCERTI con Associazione Sherazade. L’incontro con narrazioni capaci di rappresentare le emozioni e il mondo reale, di coltivare l’immaginazione con le storie, è un’occasione di riflessione, di conoscenza e di crescita importante, necessaria alla costruzione della personalità dei giovani. Ma come si aiutano i ragazzi a crescere come lettori appassionati e consapevoli? Come si costruisce la voglia di leggere? Come connetterla con il mondo giovanile colonizzato da serie tv, videogiochi, fumetti e smartphone?

Venerdì 30 nove,bre ore 16,30

Gavirate, Sala Consiliare via De Ambrosis 11

PERLAPAROLA con Chiara Carminati. Perché leggere poesia ai bambini? Come renderla un appuntamento quotidiano, un fertile terreno da condividere? Chi sono i poeti per bambini e quali sono le loro voci? Metodi e punti per coltivare le letture poetiche dei bambini: l’esplorazione dei temi, stili e forme della poesia, condotta attraverso la varietà dei testi e delle letture ad alta voce, apre le porte alla scrittura individuale con giochi di suoni e parole.