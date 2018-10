Un’escursione alla Festa della zucca

Domenica 21 ottobre in occasione della Festa della Zucca che si svolge in Agra il CAI Luino propone una escursione tra i boschi della Valdumentina percorrendo l’itinerario n.156 lungo il torrente Colmegnino fino a Due Cossani e dopo una breve salita si arriva in Agra. Una camminata semplice adatta a tutti per arrivare al centro della Festa senza essere coinvolti dalla congestione del traffico.

Arrivati in Agra c’è la possibilità di percorrere il nucleo storico del paese dove le attrazioni sono le oltre 100 bancarelle di artigianato ed inoltre si può accedere ai cortili in festa che ospitano mostre, esposizioni e dimostrazioni artistiche. Molti sono gli stand gastronomici che offrono succulente specialità locali oltre che le castagne, risotti ed i famosi tortelli di zucca fatti a mano.

Il rientro verrà effettuato percorrendo l’itinerario n.157 che da Agra scende al chiesa della Lupera per poi proseguire lungo la via del Vignone, agriturismo le Vallate, Runo e quindi Dumenza – Trezzino.

Tempo escursione ore 3.45- Dislivello 275m – Difficoltà T2

Accompagnatori Francesco e Gianni

Programma

Ore 8.50 – ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 9.00 – partenza con mezzi propri per Dumenza posteggio di Trezzino

Ore 9. 30 – Inizio escursione

Ore 11.15 – arrivo in Agra

Ore 14.30 – partenza da Agra

Ore 16.45 – fine escursione

Pranzo al sacco o presso stand gastronomici

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità.

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it