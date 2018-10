Volo di 30 metri, cane salvato dai Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti in Valganna per soccorrere un cane caduto in un dirupo per 30 metri. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 16:30 in una zona boschiva del comune di Induno Olona.

Un labrador si è addentrato all’interno di una grotta, precipitando per una trentina di metri, i proprietari che erano con lui hanno lanciato l’allarme e richiesto soccorso. Sul posto si è portata una squadra di vigili del fuoco. Gli specialisti del S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) hanno effettuato il recupero con tecniche speleologiche.

Per raggiungere il quadrupede hanno attrezzato una discesa di trenta metri nel cuore della montagna, raggiunto l’animale lo hanno imbragato e recuperato. Successivamente l’animale è stato trasportato per più di 40 minuti sino alla strada statale dove ad attenderlo c’era un veterinario. Il cane è stato visitato sul posto e portato in clinica per accertamenti, le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Le operazioni sono durate circa 4 ore.