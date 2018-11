Arredamento, torna forte la richiesta per artigianale e su misura

Un ritorno di fiamma che forse, per alcuni, era ampiamente preventivabile ma che comunque rappresenta una notizia importante in un momento storico nel quale la figura del consumatore è cambiata profondamente sulla base dei nuovi modelli diffusi dal mercato, sempre più orientati verso il risparmio e verso prodotti estemporanei, pronti subito.

Tutto ciò che è di qualità mantiene sempre un qualche interesse negli utenti, magari rimane in un angolo per qualche tempo per tornare prima o poi ad emergere. Una dinamica che si sta riscontrando nel mercato dell’arredamento ad esempio. Dove, da almeno un decennio, le novità arrivate dall’estero hanno imposto prodotti rapidi, veloci, low cost.

Un’offerta che si basa anche su quella che è la domanda di spazi abitativi sempre più limitati, a misura d’uomo, dove gli sprechi non sono concessi. Solo che con il passare del tempo ci si è accorti che si può mantenere questa nuova impostazione di spazio senza dover necessariamente cancellare del tutto quanto acquisito in passato. Ed allora ecco che negli ultimi mesi sta risalendo il mercato dei mobili su misura artigianali.

Si sta parlando d’altra parte, è bene ricordarlo, di quella che è un’eccellenza italiana: più concretamente l’Italia è il primo fornitore di mobili artigianali della Cina, tanto per citare un dato. Produciamo eccellenze più per gli altri che per noi. E sono tante le realtà che producono arredamento di gran pregio, molte delle quali agglomerate nei distretti della produzione del nord Italia, soprattutto Lombardia. Anche nel territorio di Varese, dove un tempo si teneva la mostra Artigiana, fucina di nuovi progetti e idee per arredamento. In tutto il territorio lombardo sono presenti tante realtà che operano seguendo questi schemi: si pensi ad Arienti arreda, uno dei mobilifici Brianza noti per avere a disposizione un laboratorio artigianale dove produrre mobili su espressa richiesta del cliente, il quale può anche presentare una bozza di progetto su carta per vederlo poi realizzato.

Ebbene, tante eccellenze che costituiscono un vanto per il nostro paese e che vanno a comporre quel concetto tanto amato ed apprezzato all’estero noto come Made in Italy. Il problema spesso è proprio legato a questo aspetto; ovvero, alcune delle nostre eccellenze vengono apprezzate maggiormente all’estero, o comunque vendute soprattutto fuori dai nostri confini. Spesso non è un fatto di semplice gusto, si badi bene: talvolta sono anche la crisi economica ed i nuovi concetti di abitare, cui si faceva riferimento sopra, a rendere necessario il ricorso ad altri prodotti, in questo caso arredamento low cost immediatamente pronto, in stock.

Una tendenza che, fortunatamente, negli ultimi mesi si sta invertendo visto che gli italiani stanno tornando ad apprezzare le eccellenze prodotte entro i nostri confini in materia di arredamento artigianale. E non avrebbe potuto essere altrimenti, un amore che era destinato a rinascere prima o poi forte del legame che c’è stato in passato oltre che dell’aspetto qualitativo, che alla fine ijn un modo o nell’altro riesce sempre a riemergere.