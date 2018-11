Botte alla festa di Halloween: deferiti due giovani

La festa di halloween finisce in una rissa.

È accaduto al campus universitario di Varese dove la tradizionale festa dedicata a streghe e zombie è stata interrotta dall’arrivo della polizia. Gli agenti della Volante sono stati infatti chiamati a sedare una rissa scoppiata tra due giovani, un deejay e un cantante di una band, che se le sono date per motivi definiti “futili”.

I due protagonisti sono stati trasportati all’ospedale di Tradate dove i sanitari hanno diagnosticato ad uno la frattura dello zigomo e del setto nasale, mentre all’altro la frattura del setto nasale.

I ragazzi sono stati identificati e deferiti alla Procura della Repubblica di Varese per il reato di lesioni gravi. Uno di questi, già noto alle Forze dell’Ordine, perché tratto in arresto nel corso del mese di dicembre 2017 per il reato di resistenza a P.U., in quell’occasione gli era stato notificato il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno in Varese, per la durata di anni 3.