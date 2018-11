Bottigliate in faccia per rapina: arrestato

«Ma che fai, ti sei rubato il vino?».

La pronta risposta alla domanda posta dal vigilante, 49 anni, al cliente di 43 di origini cubane è stata un fendente con collo di bottiglia nel frattempo rotto e portato al volto del malcapitato.

Il fatto è avvenuto sabato sera in un supermercato di Cugliate Fabiasco e ha prodotto l’immediato arresto da parte dei militari della compagnia di Luino del quarantatreenne – residente a Lavena Ponte Tresa e già noto alle forze dell’ordine – per il reato di rapina.

Il successivo giudizio per direttissima, perché in flagranza di reato ha prodotto di fronte ai giudici varesini la conferma dell’arresto e la decisione di sottoporre l’aggressore alla custodia cautelare in carcere.

Il ferito, trasportato d’urgenza in ospedale, è stato dimesso oggi e se la caverà con 30 giorni di prognosi.