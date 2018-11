I carabinieri scoprono il garage della coca, in manette 67enne

“C’è posta per te” ma nel pacco c’erano più di 3 kg di cocaina. Un 67enne di Legnano è finito in manette perchè colto in flagranza con una grossa quantità di cocaina in auto, pronta per essere recapitata a chi doveva smerciarla. L’insolito postino usava lasciare pacchi di stupefacente nello sportello dell’impianto antincendio che poi venivano ritirati da altre persone.

Questi movimenti, però, hanno destato i sospetti dei condomini che hanno segnalato il fatto ai carabinieri di Legnano. Dopo una serie di appostamenti, infatti, sono scattate le manette: i militari lo hanno atteso davanti al condominio e, una volta entrato in garage, sono intervenuti rinvenendo la cocaina e una pistola non registrata.

L’uomo era già noto agli inquirenti e già un anno fa era emerso il suo nome all’interno dell’indagine che ha scoperchiato un grosso giro di spaccio a Villa Cortese ad opera di due famiglie albanesi. L’organizzazione gestiva anche un bar/ristorante dove avvenivano le cessioni.