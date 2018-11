Dal ghiacciaio ai parchi gioco sulla neve

Con l’8 dicembre che cade di sabato, quest’anno salta il tradizionale ponte dell’Immacolata che di solito inaugura la stagione delle vacanze invernali. Per chi comunque progettara una fuga verso i monti con tutta la famiglia, lontano dalle città e dalle routine quotidiane, ecco alcune mete a misura di bambino “vicine”, per gite in giornata o con una sola notte di pernottamento.

L’ALPE DEVERO

Un luogo fiabesco che colpisce la fantasia di grandi e piccini in ogni stagione, anche d’inverno. L’Alpe Devero è in Piemonte, nella vicina regione del Verbano-Cusio-Ossola, ed è una meta di montagna facilmente raggiungibile in auto. Accanto al parcheggio si apre il piccolo borgo che apre all’ampio pratone pianeggiante che ricopre la vallata. Un luogo dove mangiare, giocare a palle di neve o avventurarsi in facili passeggiate (eventualmente con le ciaspole), verso il Lago delle Streghe o il Lago Devero, ammirabile dalla diga.

TRA I GHIACCI DEL MONTE BIANCO



Per chi ama l’aria pungente dell’alta quota si può invece sperimentare in tutta sicurezza, anche per i bambini,. La vetta è accessibile dalla funivia SkyWay che porta grandi e piccini quasi a 4000 metri di altitudine, per un panorama mozzafiato sui ghiacci perenni del Bianco.Per godersi la vista passeggiando sull’ampio terrazzo di vetta è fondamentale un abbigliamento adeguato alle rigide temperature, un paio di occhiali da sole e assicurarsi di non uscire dalle aree di sicurezza delimitate.

PARCHI GIOCO SULLA NEVE

Sempre più diffusi sono i parchi gioco sulla neve, dove possono divertirsi i piccoli che non sanno ancora sciare o anche i più grandicelli, desiderosi di sperimentare nuovi attrezzi per divertirsi in montagna anche d’inverno.

Per restare in Valle d’Aosta ad esempio c’è il Pila Funpark, dietro alla stazione di arrivo della telecabina Aosta-Pila e a pochi passi dalle piste e dalla scuola di sci. l tapis roulant per la risalita è al centro del parco in modo da separare 2 piste, una dedicata a bob e slittini e l’altra allo snow tubing con gommoni e cavalcioni colorati e dalle forme più diverse. Il tutto accanto ad un’area gioco attrezzata per i più piccoli.

Affacciato invece sul Cervino è il Torgon Winter Park, all’arrivo della telecabina Mongnod-Chantorné, nella soleggiata conca di Chantorné. Qui c’è una una baby area con scivoli gonfiabili, tappeti elastici, giostra carosello, strutture di arrampicata e varie attrezzature con scivoli e altalene. E accanto all’area giochi il campo scuola e varie piste per ciambelloni, snakegliss, zibob e il Big air Bag, un enorme materasso di 25×15 metri con cui avventurarsi in divertenti discese di gruppo.

LA REGINA DEI GHIACCI DI MACUGNAGA

A 50 minuti di auto dalla Grotta di Babbo Natale di Ornavasso,a Macugnaga è possibile incontrare la Regina dei Ghiacci, con salita in funivia a 1700 metri ai piedi del ghiacciaio del Monte Rosa, dal 17 novembre al 16 dicembre. Info su orari e programma qui