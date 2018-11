Una fiera del libro a scuola per arricchire la biblioteca

Giovedì 29 novembre alle h. 08.30, presso la scuola primaria “G.Bertacchi” di Busto Arsizio, si terrà l’inaugurazione della ventiseiesima Mostra del Libro “Librolandia: leggi e… viaggi intorno al mondo”. Si tratta di un evento importante per la scuola perché vede collaborare alunni, genitori e docenti con l’obiettivo di far crescere l’amore per la lettura.

Il viaggio ѐ il tema che guida quest’anno scolastico: un “viaggio” già cominciato nel mese di ottobre per tutti gli alunni del plesso con la visita guidata al Parco e Museo del Volo e a Malpensa, in occasione del doppio anniversario di Malpensa, con i 70 anni della Fondazione Aeroporto di Busto Arsizio e il ventennale dell’inaugurazione del nuovo Terminal. Il viaggio continua ora grazie alla lettura, dato che leggere è un po’ come viaggiare: si possono così visitare luoghi nuovi e fantastici, incontrare personaggi comuni o stravaganti, aprendosi a nuove culture e collezionando infinite conoscenze.

I bambini della scuola “Bertacchi” avranno modo di avvicinarsi al meglio della letteratura per l’infanzia, grazie alla possibilità di trovare a scuola moltissimi libri, tra i quali curiosare e fantasticare. E in tutto questo i loro acquisti permetteranno anche di arricchire la biblioteca scolastica.

L’inaugurazione, come di consueto, verrà animata dagli scolari delle classi quinte e vedrà la presenza della Dirigente Scolastica Laura Ceresa e di Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e della Biblioteca Comunale di tutti i docenti e gli alunni, accompagnati dalle loro famiglie. Invitati a visitare la Mostra anche i piccoli dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice”: entreranno per la prima volta nella scuola primaria, accompagnati dalle loro insegnati, sperimentando così un momento di continuità tra i due ordini di scuola. La Mostra resterà aperta al pubblico fino a martedì 4 dicembre.