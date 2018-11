Germignaga ha la sua stella Michelin

Dal Lago Maggiore alla Spagna, passando con disinvoltura dal De Filippi di Varese ai sofisticati fornelli di Ferran Adrià.

È la favolosa carriera di Antonio Arcieri, chef di Germignaga che si è aggiudicato la stella stella Michelin.

«Una storia bellissima, che parte da Germignaga, da una bella famiglia e da tanti sacrifici per arrivare a questo traguardo. E che bello che in questa occasione, abbia voluto condividere questa gioia con la nostra comunità! Siamo felici e orgogliosi di te, Antonio!»: a scriverlo, dandone l’annuncio, proprio il primo cittadino della cittadina lacustre Marco Fazio, che con grande orgoglio porta in palmo di mano l’oramai illustre concittadino postando la foto qui sopra sul suo profilo fb.

Le tappe, questo giovane, le ha bruciate tutte, e rapidamente: le si legge nel suo curriculum, ben poco virtuale, disponibile sulla sua pagina facebook: “Chef presso Alàbriga Hotel & Home Suites, precedentemente chef presso The Ritz-Carlton, Dubai International Financial Centre; Paco Pérez Miramar; L’Eggs by Paco Pérez; SO/ Berlin Das Stue; Azurmendi; el Bulli”

Ha frequentato istituto alberghiero De Filippi.