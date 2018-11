Incidente stradale in via Brescia: due feriti, uno è grave

(immagine di repertorio)

Incidente stradale questa mattina poco prima delle cinque a Solbiate Olona.

Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate in via Brescia. Due persone sono rimaste ferite, una ragazza di 22 anni e un uomo di 59.

Sul posto i soccorsi del 118 con due ambulanze e un’auto medica, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.

I due feriti sono stati entrambi ricoverati in ospedale, il meno grave in codice giallo all’Ospedale di Busto Arsizio, l’altro in codice rosso al Circolo di Varese.