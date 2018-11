Laboratorio creativo ispirato alle maschere tribali di Baj

La Biblioteca comunale di Barasso, in collaborazione con Paola D’Angelo di “Kids doing art” invita i bambini dai 4 ai 10 anni a cimentarsi in un divertente laboratorio di manualità creativa dedicato a Enrico Baj: “Gioca con Baj, le maschere tribali”, sabato 10 novembre dalle ore 10, in via Don Basilio Parietti 6.

I bambini verranno guidati nella conoscenza dell’attività creativa di Enrico Baj relativa alle Maschere tribali, assemblaggi che utilizzano gli scarti della civiltà moderna per creare ironiche e coloratissime maschere.

Seguirà una parte manuale individuale, in cui, attraverso il riciclo creativo, i bambini realizzeranno il loro progetto.

La partecipazione è libera e gratuita, ma i posti sono limitati quindi occorre iscriversi scrivendo una mail a biblioteca.barasso@gmail.com.