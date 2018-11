L’addio a Rino Garatti, che donava memoria al paese

È morto, nella sua Lonate Pozzolo, Rino Garatti: 82 anni, è stato ricercatore e divulgatore della memoria e dell’identità locale. Su suggerimento altrui, non usiamo la parola custode, perché la concezione di Garatti era tutta orientata a condividere e far conoscere la realtà del paese.

«L’impegno, il senso civico, la cultura, la conoscenza e l’amore di Rino Garatti per Lonate Pozzolo resteranno nella memoria di tutti noi e sono un esempio che tutti, giovani e anziani, dovrebbero sempre avere come punto di riferimento» ha scritto il sindaco Nadia Rosa, salutandolo nel giorno del funerale.

I suoi scritti sono stati pubblicati dal notiziario parrocchiale “La nona campana” e dalla “Rassegna gallaratese di arte e storia”; curava il Tacuin de Lonà edito dalla Pro Loco e ha collaborato inoltre al libro “La parlata popolare di Lonate Pozzolo – Ul dialét de Lunà”, importante studio del professor Bertolli che – insieme ad Alessandro Iannello e Giuseppe Spezzibottiani, altri cultori di storia locale, di diverse generazioni – ha contribuito a sistematizzare, senza tradirlo, l’idioma popolare lonatese. Era nel consiglio dell’Unitrè di Lonate ed è stato segretario del Consorzio della Gora Molinara, che gestisce un canale che è ancora oggi un importante patrimonio del territorio e dell’agricoltura. In biblioteca – che custodisce anche l’archivio storico di un Comune con radici medievali – erano increduli alla notizia della sua morte: solo poche settimane fa era stato in archivio per nuove ricerche.