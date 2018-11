“Il lago è un libro pieno di ogni possibile effetto”

Sabato, 24 novembre 2018 alle ore 17.30 sarà presentato presso la Casa dei Colori e delle Forme nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca “Il paesaggio Lago Maggiore: un patrimonio culturale”, un progetto di educazione al patrimonio culturale, a cura degli studenti della classe 4 A Turismo del Isis – “Carlo Volontè” di Luino.

Il progetto rappresenta una tappa importante di un percorso, avviato da diversi anni, da un gruppo di lavoro guidato dalla docente di lettere Responsabile Prof.ssa Filomena Parente con la collaborazione di esperti esterni: Federico Crimi, per gli approfondimenti in materia di storia e storia dell’arte, e Tiziana Zanetti per il diritto dell’arte e dei beni culturali. Ogni anno è stato individuato un argomento specifico da analizzare attraverso l’approfondimento teorico, le attività laboratoriali e la restituzione al pubblico: la tutela del patrimonio, la sua valorizzazione in un’ottica nazionale e locale, il metodo della ricerca storica e l’individuazione delle fonti, l’architettura istituzionale del nostro Paese in materia di beni culturali a partire dall’illuminato art. 9 della Costituzione, il legame tra il bene e il luogo di origine dal quale non deve essere separato.

Percorsi che la generosità e lungimiranza del Sindaco di Maccagno hanno reso possibile anticipando quelle istanze e quegli stimoli che nel 2018 caratterizzano l’”Anno del patrimonio culturale europeo”.

Gli studenti del corso Turismo si preparano così non solo ad affrontare con maggiore consapevolezza una professione importante e impegnativa ma anche a ricoprire un ruolo attivo e maturo all’interno della società che ha bisogno di credere, ancora e più che mai, nella bellezza e nel significato dell’Arte, intesa nelle sue diverse e tutte preziose forme. Quest’anno il percorso ha affrontato il tema del paesaggio, come stratificazione di testimonianze, luogo di itinerari, palinsesto di memorie. In quest’ottica, gli studenti hanno approfondito il tema a partire dalla letteratura sino a concentrarsi sul grande capitolo del Grand Tour in Italia e dei significativi risvolti che hanno interessato il Lago Maggiore e, persino, la recondita Maccagno.

Presenteranno il loro “viaggio” nei luoghi, secondo itinerari personali e quelli di illustri viaggiatori del passato, alla Casa dei Colori e delle Forme, tra video, approfondimenti, immagini e emozioni.

Casa dei Colori e delle Forme

Via G. Matteotti, 20

Sabato, 24 novembre 2018, ore 17.30

Ingresso libero