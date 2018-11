“L’educatore è un lavoratore essenziale nel sistema welfare”

All’incontro pubblico “Il lavoro educativo oggi: quali prospettive?” che si è tenuto ieri sera a Tradate, in Villa Truffini, hanno partecipato più di cento operatori sociali, impegnati sia nell’ambito sociale che socio-sanitario nei servizi varesini e comaschi.

Numerose sono state le tematiche affrontate durante la serata, come le novità introdotte dalle Leggi Iori e Lorenzin, la riqualifica professionale per gli educatori cd. “senza titolo”, iscrizione all’Albo e rinnovo del contratto nazionale.

Durante la serata, organizzata e gestita dall’Assemblea Educatrici e Educatori del Varesotto, sono intervenuti rappresentanti della Rete Nazionale Operatori Sociali e operatori di una cooperativa attiva in provincia di Monza-Brianza impegnati da circa un anno in una lotta per contrastare la modalità di timbratura elettronica, mediante smartphone e sistema di geolocalizzazione.

Altrettanto numerosi sono stati gli interventi dal pubblico. I presenti hanno portato riflessioni in merito alla loro attuale condizione lavorativa e posto quesiti sulle innumerevoli questioni che ad oggi rimangono ancora aperte intorno ai temi delle “notti passive”, sospensione dello stipendio nel periodo estivo, mancato riconoscimento delle ore lavorative in caso di assenza dell’utente e molti altri…

Fil rouge della serata è stato il ribadire il ruolo dell’educatore, non come missionario o volontario, bensì come lavoratore, portatore di una professionalità necessaria per il funzionamento del sistema di welfare.

Prossimo appuntamento dell’Assemblea delle educatrici e educatori del Varesotto è previsto per il giorno 3 dicembre, ore 20.30. Per informazioni: edu.varesotto@gmail.com e contatto FB: Educatrici Educatori Varesotto