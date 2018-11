Pro Patria, vittoria di categoria contro il Pontedera

“Vittoria di categoria”. Così si può sintetizzare la partita, usando l’espressione di mister Maraia, allenatore dei granata toscani. La Pro Patria vince una partita a tratti quasi noiosa grazie ad un episodio sporco che Gucci è abilissimo a sfruttare.

Tutto questo nonostante l’esperienza inferiore rispetto agli avversari e i problemi tecnici che ha avuto lo “Speroni”. Tre punti che portano i bustocchi a quota 10 in classifica, agganciando proprio il Pontedera, e che danno una folata di sensazione positive capaci di ricaricare le batterie di una squadra che ha trovato così la sua terza vittoria in campionato. Proprio una vittoria di categoria.

Primo tempo – Si apre male il primo tempo della Pro, che si vede arrivare La Vigna alla conclusione dopo appena 2’; fortunatamente il tiro a giro finisce largo. Ancora ospiti in avanti al 7’, quando dopo un calcio d’angolo Mannini ci prova dai venti metri non trovando lo specchio. La prima conclusione dei bustocchi arriva al 10’ con una punizione di Le Noci che termina alta. Il 10 tigrotto, tre minuti dopo, ha l’occasione di rifarsi sempre su calcio piazzato e, nonostante la distanza maggiore, non va lontano dall’incrocio dei pali. Al 17’ discesa paurosa di Magrini dalla destra, che poi tenta un tiro a giro insidioso che sfiora il palo. Un altro spavento arriva al 23’ con la combinazione Pinzauti-Tommasini, con quest’ultimo che non trova il gol solo grazie alla prodezza di Mangano che tocca e salva in corner. Dopo questa occasione le emozione languono, pesa soprattutto il modulo speculare che favorisce le battaglie a centrocampo. Si passa così alla seconda frazione di gara.

Secondo tempo – Padroni di casa che nella ripresa sembrano entrare con un piglio diverso e spingono fin dai primissimi minuti. Al 10’, dopo una spizzata di Le Noci in area, la sfera arriva a Gucci che calcia da vicino trovando solo calcio d’angolo. Poi Javorcic decide di cambiare tre giocatori: entrano Santana, Colombo e Pedone. Il Pontedera spaventa comunque: nel giro di un paio di minuti (17’/18’) i granata hanno due occasioni, prima con Caponi che da lontanissimo non trova la porta di poco, poi con Mannini che entra in area e calcia: la sua conclusione è respinta malamente da Mangano, che serve involontariamente Pinzauti. Fortunatamente per il portiere bustocco il numero 9 spara alto. Al 25’ arriva invece il gol tigrotto, grazie a Gucci che sfrutta bene una palla lunga di Pedone e la disattenzione generale della difesa avversaria per involarsi da solo contro Biggeri e batterlo con uno scavetto. Con i toscani che si riversano nella metà campo biancoblù, la Pro Patria è brava a non schiacciarsi e a non andare in apprensione, rischiando anche di pungere in contropiede. Al 34’ ci prova Pedone con una bella ma poco precisa sassata dai 20 metri, poi al 44’ Santana, dopo uno show di dribbling sulla destra, mette in mezzo per il tiro al volo di Colombo, alto. Pro che soffre bene e alla fine, dopo 5 minuti di recupero, conquista i tre punti.