Scia di frammenti di vetro: danni e problemi per tutta la serata

Tre auto con gli pneumatici a terra e un lungo intervento di pulizia notturno: è questo il bilancio della perdita di carico, frammenti di vetro, avvenuta ieri pomeriggio tra Gerenzano e la città degli amaretti.

Tutto è iniziato intorno alle 18 quando un mezzo pesante è uscito da una vetreria in via Pascoli ed ha subito perso gran parte del carico. Sull’arteria è stato trovato un tappeto di vetro. Ma non solo i frammenti hanno continuato a cadere, creando una lunga pericolosa scia, fino in autostrada. Frammenti di vetro ma anche pezzi di grandi dimensioni. Non a caso lungo la Varesina sono stati tre i mezzi che si sono ritrovati con i pneumatici a terra. Si è subito mobilitata la polizia locale di Saronno. La zona con i frammenti di vetro è stata segnalata con coni e torce e sul posto per deviare il traffico sono arrivati anche i carabinieri della compagnia cittadina.

Sono quindi iniziati gli interventi di pulizia con una ruspa in via Pascoli e “a mano” nelle altre zona critiche. Sul posto intorno alle 20 il sopralluogo del vicesindaco di Gerenzano Pierangelo Borghi: “L’aspetto importante in questa prima fase è ovviamente la sicurezza poi si arriverà anche alla conta dei danni e ai risarcimenti”. In tarda serata è iniziata la pulizia realizzata con la spazzatrice di Econord. La circolazione è tornata alla normalità alle 23.