Scontro auto-moto a Cascinetta

Un motociclista di 50 anni è rimasto ferito (ma non è in pericolo di vita) in un incidente stradale avvenuto in via Pegoraro a Gallarate, all’altezza con l’incrocio con via Andrea Costa, tra il centro e il rione Cascinetta.

È successo intorno alle 16.15 di oggi, lunedì 12 novembre (foto d’archivio).

L’impatto è stato violento, sul posto si sono precipitate in codice rosso un’ambulanza e un’automedica: l’uomo è stato portato in ospedale in codice giallo, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia Locale.

Non si registrano particolari problemi alla circolazione sulla via, l’asse in entrata in città da Varese.