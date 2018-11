Scuola dell’infanzia parrocchiale San Vincenzo de Paoli

via S. Alessandro 800, Caronno Pertusella

Numero di telefono: 029650605

Indirizzo email: segreteria@scuolasanvincenzopertusella.it

Sito web: www.scuolasanvincenzopertusella.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7:30-18:00

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La Scuola si costituisce di 5 sezioni di scuola dell’infanzia e 1 di sezione primavera e si avvale, oltre che delle 5 insegnanti di sezioni, delle 2 educatrici della sezione primavera e della coordinatrice, anche di 2 insegnanti jolly.

Le insegnanti per raggiungere le mete educative previste seguono una precisa metodologia didattica fondata su alcuni elementi fondamentali: valorizzazione della vita di relazione e del gioco, progettazione e la mediazione didattica, ricerca e l’esplorazione, organizzazione e la valorizzazione degli spazi e dei materiali, verifica dell’efficacia pedagogica dei progetti didattici e documentazione del lavoro svolto.

Il collegio docenti durante l’anno scolastico attua vari progetti funzionali alla progettazione didattica: progetto accoglienza, progetto tutoring, progetto raccordo, progetto inclusività, progetto “conoscere gli animali”, progetto “alla scoperta dei mezzi di trasporto”, progetto emozioni, progetto educazione stradale, progetto “anziani e bambini” e progetto biblioteca.

La scuola propone anche ogni anno uscite didattiche legate alla progettazione annuale e rivolte a tutti i bambini.

Sono presenti dei laboratori curricolari e non curricolari.

Tra i laboratori curricolari ci sono: laboratorio creativo espressivi, insegnamento della religione cattolica, laboratorio di lingua inglese e laboratorio di attività motoria.

Invece i laboratori extracurricolari (facoltativi) sono: laboratorio di musica, laboratorio teatrale, laboratorio di danza creativa, laboratorio di giocodanza, laboratorio di pittura, laboratorio di ceramica raku, corso di potenziamento di lingua inglese e il laboratorio di karate.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

La retta per la scuola dell’infanzia è di 180€ mensili comprensivi del pasto e di tutti i corsi curricolari.

La retta per la sezione primavera è di 400€ mensili comprensivi del pasto e dei pannolini.

Ci sono diverse fasce orarie di pre e post scuola con conseguenti diversi costi.

I corsi extracurricolari sono fuori dall’orario scolastico e quindi facoltativi e hanno un costo annuale variabile in funzione del tipo di corso.