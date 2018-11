Spaccio, sequestrati 370 grammi di hascisc

I carabinieri della Compagnia di Gallarate, nella mattina di ieri, hanno svolto un

servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti insieme alle unità cinofile anti-droga.

I militari dell’Arma, con l’ausilio di personale in borghese e dell’unità cinofila di Casate Novo (LC), hanno eseguito un massiccio controllo nel quartiere popolare di Somma Lombardo, segnalato da più cittadini come pericoloso luogo di spaccio.

Nel corso del servizio sono state controllate numerose persone e autovetture. Una dozzina inoltre le perquisizioni effettuate nei parchi e parcheggi vicini e nelle

abitazioni dei soggetti ritenuti più pericolosi.

Il cane anti-droga ha fiutato in un parcheggio, posato sul passaruota di una macchina in evidente stato di abbandono, un panetto di 370 grammi di hashish, già confezionato e pronto per la vendita, che è stato prontamente sequestrato e sottratto così all’illegale commercio.