Terza età a lezione di dialetto lombardo

La sala polivalente “Giovanni Paolo II” di Somma Lombardo ha ospitato una lezione sul dialetto organizzata dall’Università Città di Somma Lombardo per Adulti e Terza Età.

La lezione è stata tenuta da Adele Besnati, che ha tenuto desta per due ore l’attenzione del pubblico parlando di quella che lei ha definito “la sua lingua madre” e intercalando la lezione con ricordi personali ed episodi divertenti.

Adele Besnati, molto nota in città per la sua attività di insegnante elementare e per il suo impegno nel volontariato, dopo un breve excursus sulle origini del dialetto lombardo, ha citato proverbi, filastrocche e modi di dire spesso difficilmente traducibili ed espressioni di una saggezza semplice ma concreta.

Al termine della lezione, sono stati numerosi gli interventi del pubblico con integrazioni a quanto detto dalla relatrice e con uno scambio vivace di ricordi.

La lezione si inserisce nel programma dell’Università di conferenze bisettimanali (mercoledì e venerdì) che spaziano dal diritto alla botanica, dalla storia del territorio alla psicologia.

L’Università sommese nata nel 2017 che ha come Magnifico Rettore Carlo Massironi e come Presidente Mario Boschetti, conferma anche quest’anno il successo dell’iniziativa e prosegue nell’organizzazione di corsi di inglese, smartphone, burraco, educazione finanziaria, decorazioni natalizie e altro.