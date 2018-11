Truffa degli smartphone per 400 mila euro, le indagini partite da Luino

“Massì mi compro il telefono nuovo”. Peccato che al momento di farlo andare lo smartphone di ultima generazione non funziona: il gestore lo blocca, lo rende inservibile. E l’ignaro acquirente fa partire la segnalazione alla polizia.



È cominciata così, da una normale denuncia alla polizia di frontiera di Luino l’inchiesta che ha portato di fronte al giudice 11 persone accusate di truffa aggravata e ricettazione.

Le indagini partirono tempo fa, frutto del lavoro della polizia di frontiera di Luino che appurò come quel primo telefono oggetto di vendita fosse in realtà stato bloccato da una società telefonica in quanto parte di una partita comprata da un acquirente che mai pagò la fattura.

Risalendo la catena degli illeciti, la polizia luinese ha così scoperto che alla base del traffico c’era un sistema che prevedeva la gestione di alcune società intestate a prestanome, da cui partivano gli ordini per l’acquisto di telefonini di ultima generazione, tutti prodotti dai mille euro in su. Ma una volta ricevuta la merce, l’azienda spariva tenendosi la merce: la società telefonica non vedeva il becco d’un quattrino.

Il primo passo da intraprendere in questi casi è quello di bloccare il telefono, renderlo inservibile. L’ignaro acquirente solo a quel punto scopriva di aver in tasca un prodotto non solo inutilizzabile, ma anche oggetto di traffici illeciti, frutto di truffa, o di furto a seconda di cosa il giudice stabilirà.

L’accusa per tutti è quella di aver fraudolentemente acquisito società in sofferenza economica, creandone alcune “ad hoc”, intestate a compiacenti “prestanome” nullatenenti. Lo scopo era di ottenere la fornitura di prodotti di elettronica e telefonia da rivendere a privati acquirenti ed a negozianti compiacenti e creando in questo modo un danno alle società telefoniche stimato in oltre 400.000 euro.

Le indagini in un primo momento vengono attivate dalla procura della Repubblica di Varese, e poi trasferite a Milano e coordinate dal pubblico ministero Isidoro Palma.

Un’indagine complessa dove sono state impiegate intercettazioni telefoniche e delicati approfondimenti che hanno permesso di chiudere il cerchio intorno alle 11 persone.