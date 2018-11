Ubi, miglior utile degli ultimi 10 anni

L’utile dei primi 9 mesi del 2018 di Ubi Banca pari a 260,6 milioni di euro è il miglior risultato degli ultimi 10 anni (167,3 nei primi 9 mesi del 20172). L’utile netto è pari a 210,5 milioni. Grazie alla vendita delle sofferenze cartolarizzate e dell’attività di recupero, i crediti deteriorati lordi si riducono di circa 1.517 milioni rispetto al 30 giugno 2018 e di 1.922 milioni rispetto al primo gennaio di quest’anno.

La raccolta totale è pari a 192,7 miliardi (190,9 all’1.1.2018): quella diretta ammonta a 94 miliardi quella indiretta a 98,8 miliardi. Performance particolarmente rilevante dei prodotti di bancassurance, passati a 24,7 miliardi. Andamento in costante incremento del risparmio gestito attestatosi a 44,5 miliardi in un mercato particolarmente difficile. Impieghi netti in bonis pari a 83,2 miliardi di euro, in diminuzione di circa 1 miliardo rispetto al 30 giugno 2018, soprattutto per effetto di una politica di salvaguardia degli spread (-0,3 miliardi rispetto all’1.1.2018)