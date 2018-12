“Abbandonare amianto nei boschi è reato e pericoloso”

Amianto abbandonato nei boschi. La denuncia arriva da una lettrice che segnala dei rifiuti pericolosi e scrive:

“A Lissago, lungo la via Agello, di fronte all’ingresso della abitazione con numero civico 62, a circa 10 metri dalla strada è stato depositato un discreto quantitativo del famigerato “amianto” proveniente dalla demolizione di qualche piccolo tetto locale.

A terra sono ancora visibili i segni delle ruote lasciate dall’auto del signore che ha effettuato il “regalo”. Secondo il comune pensiero chi scarica i propri oneri sull’amministrazione pubblica è un “furbo” tuttavia credo che dobbiamo chiarire quanto segue:

1° Chi smonta da sè un tetto di amianto commette un reato penale in quanto questa attività può essere fatta solo da imprese attrezzate ed abilitate.

2° Chi smonta lastre di amianto, le rompe a pezzi, le carica in macchina e nottetempo le và a depositare in un luogo privo di illuminazione pubblica in modo da “farla franca” NON e’ un furbo ma esattamente il contrario in quanto espone sè stesso e i suoi famigliari al pericolo di contrarre una grave forma di tumore ai polmoni.

Le fibre rimangono all’interno dell’auto per lunghissimo tempo e sono in grado di essere respirate dalle persone che nel tempo saranno trasportate nell’auto stessa (moglie, figli amici, ecc..).

Vorrei lanciare un appello a tutti, basta informarsi su internet e capire che in Lombardia il numero dei morti da amianto ha grandezza di migliaia! Perchè esporre la propria famiglia, i propri compaesani ad un rischio cosi grave solo per non spendere pochi soldi? Ho già provveduto ad informare l’assessore competente del Comune di Varese”