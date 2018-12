Astuti batte cassa: “ Agli ospedali servono macchinari per 7 milioni di euro”

Cosa manca agli ospedali del Varesotto? La conta dei “buchi tecnologici” l’ha fatta il consigliere regionale del PD Samuele Astuti che, dopo una ricognizione delle dotazioni nei diversi presidi, ha presentato il conto alla giunta Fontana.

Attraverso una serie di emendamenti, Astuti ha messo l’accento sulle carenze dell’assistenza sanitaria in provincia, ottenendo, per contro, solo bocciature:

« Ecco le richieste – elenca in un comunicato – per un totale di 7,26 milioni di euro, al netto delle risorse per il terzo lotto del Del Ponte:

· Presidio Ospedaliero di Cittiglio: una Tac (l’attuale ha 20 anni ed è spesso in riparazione), sostituzione di un apparecchio radiografico con Rx telecomandato con fleet panel, un ecografo con sonda lineare, Apparecchio ECG, due defibrillatori per le ambulanze (1 mln di euro)

· Presidio Ospedaliero di Luino: una Risonanza Magnetica nucleare, letto barella specifico per la chirurgia oculistica, implementazione strumentario chirurgico di base da destinare a reparti e sale operatorie (1,8 milioni di euro)

· Presidio Ospedaliero di Tradate: una Risonanza Magnetica, un ecografo e un macchinario per la cardiotocografia neonatale di nuova generazione (2,2 milioni di euro)

· Presidio Ospedaliero di Somma Lombardo: Telemetria per il reparto di medicina e riabilitazione cardiologica, argon laser per il reparto di oculistica (160mila euro)

· Ospedale Del Ponte di Varese: Tac ed una risonanza pediatrica (2,1 milioni di euro)».

L’indagine è stata fatta nei mesi scorsi, incontrando il personale e ascoltando le esigenze: «Gli ospedali varesini hanno in alcuni casi vere e proprie carenze di strumentazione – spiega Astuti -, in altri casi hanno apparecchiature troppo vecchie. Questo ha effetti sia sulla qualità della diagnostica e della relativa cura che sui tempi di attesa, come si può facilmente immaginare. Ho chiesto interventi puntuali ma le mie proposte sono state respinte dall’Aula. Tornerò a insistere, perché si tratta di investimenti tutto sommato limitati che però avrebbero una grande ricaduta di salute sui cittadini della provincia di Varese»