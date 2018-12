Big match a Busto: la Uyba vuole fermare la corsa di Novara

I riflettori di tutto il mondo del volley femminile si accenderanno domenica 23 dicembre sul Palayamamay che ospiterà uno dei match più belli dell’intera stagione, il “derby del Ticino” tra Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara. Gara che è anche scontro al vertice assoluto, visto che le ospiti sono in vetta alla classifica con 26 punti con le lombarde seconde da sole. (Apertura cancelli ore 15,30, inizio partita ore 17).

In caso di vittoria quindi, le Farfalle riceveranno come regalo di Natale il primo posto in classifica da difender poi nella di Santo Stefano a Casalmaggiore. E anche il botteghino si è accorto della posta in palio: già sold out parterre e primo anello, mentre i biglietti rimasti nel resto dell’impianto saranno in vendita a partire dalle 15:30 e per la prima volta in questa stagione, si potrebbe ipotizzare un palazzetto tutto esaurito. (foto in alto: Gennari ed Herbots / G. Alemani-Volleybusto)

Le piemontesi guidate da coach Barbolini però appaiono solidissime: fino a ora hanno vinto tutte le partite, cedendo solo un punto al Club Italia (ricordiamo che Chirichella e compagne hanno vinto 3-2 contro le azzurrine). La Igor Gorgonzola scenderà in campo con la regia di Lauren Carlini in diagonale con la superstar azzurra Paola Egonu; al centro la coppia Chirichella – Veljkovic, in banda la ex Michelle Bartsch e la mitica capitana Piccinini. A Sansonna invece la maglia di libero. L’elenco delle campionesse a disposizione di Barbolini però è lungo: in panchina, scalpitanti e pronte a dare il proprio contributo, ci sono l’olandese Plak e l’altra ex, Federica Stufi.

Per la UYBA non sono previste novità di formazione, con Berti e Bonifacio (ex Igor) confermate al centro e Grobelna dal primo minuto in posto 2, vista anche la probabile indisponibilità di Vittoria Piani, alle prese con le terapie per risolvere i dolori alla schiena che l’hanno costretta al forfait anche mercoledì scorso in Austria.

La palleggiatrice bustocca Alessia Orro ha ben chiara l’importanza di affrontare la sfida nel modo migliore, anche perché le biancorosse sono uscite dall’ultima gara casalinga con una bruciante sconfitta: «Non vogliamo partire battute: fin qui abbiamo fatto bene, ma la sconfitta con Scandicci qui in casa brucia ancora: sappiamo che anche Novara, così come Conegliano, è probabilmente più attrezzata di noi, ma con un po’ più di consapevolezza dei nostri mezzi e con l’aiuto dei nostri tifosi, che saranno numerosissimi, ci possiamo provare. Novara parte favorita, ma vogliamo combattere per fare uno splendido regalo di Natale a tutti i nostri sostenitori».

Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Novara: 1 Carlini, 2 Stufi, 3 Camera, 4 Plak, 5 Nizetich, 10 Chirichella, 11 Sansonna (L), 12 Piccinini, 13 Bici, 14 Bartsch, 15 Zannoni, 17 Veljkovic, 18 Egonu. All. Barbolini.

Arbitri: Sobrero e Prati.

Il programma (11a di andata): Scandicci – Firenze; Conegliano – Cuneo; BUSTO A. – Novara; Brescia – Chieri; Filottrano – Monza; Club Italia – Casalmaggiore. Riposa: Bergamo

Classifica: Novara 26; BUSTO ARSIZIO 23; Conegliano, Scandicci 21; Casalmaggiore, Monza 17; Bergamo 14; Firenze 12; Brescia 11; Cuneo 10; Filottrano 6; Club Italia, Chieri 1.