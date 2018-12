Capodanno alla Location Camponovo a Sacro Monte. La notte di San Silvestro anche Camponovo organizza un evento: la serata è organizzata come cena tutto servito placè con intervalli di spettacolo tra una portata e l’altra. Gli artisti, professionisti e di livello provengono da diversi show tra i quali “Le cinque du soleil”. Vi saranno poi intratterranno gli ospiti con canzoni, balletti e estratti di brani teatrali.

La serata si conclude con spettacolo finale in terrazza con bracieri accesi e la visione della naturale vista con i fuochi d’artificio di tutta la Provincia fino a Milano. Il menu è a scelta tra carne e pesce. Il costo è di euro 110,00 a persona all inclusive. Per Prenotazioni e ulteriori info al numero 3472311152.