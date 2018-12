Documentario su Togliatti alle scuole Fermi con l’Anpi

L’Anpi di Fagnano Olona organizza, per giovedì 13 dicembre alle 20.45 nell’aula magna delle Scule Fermi, la proiezione di un documentario sulla convalescenza di Palmiro Togliatti. Il leader del Pci dopo la Seconda Guerra Mondiale fu vittima di un attentato al quale sopravvisse.

Il docu-film, della durata di poco meno di 30 minuti, prende spunto da un fatto poco conosciuto, ovvero la convalescenza di Togliatti, in incognito, a Toceno (Val Vigezzo) nel settembre 1948, a seguito dell’attentato di cui fu vittima 14 luglio dello stesso anno a Roma, in via della Missione (da qui il titolo del film).

Il film, ben riuscito sia nella scrittura di Maria A. Pellegatta sia nella regia del giovanissimo regista Mattia Fazzari, è arricchito anche di brevi interviste sia a storici sia a persone che hanno vissuto quel periodo (ad esempio

Carla Moscatelli, figlia del grande Comandante Partigiano Cino).

Il film è stato ritenuto di pregio e di valenza storica- culturale dall’ Istituto italiano di Cultura di Mosca, dove è stato proiettato il 21 novembre scorso con interessanti contributi sul piano culturale e politico da parte di diversi storici che hanno partecipato alla tavola di discussione che ne è seguita .

Ovviamente tanti sono gli spunti di riflessione che emergono dal film, che non è per nulla una “operazione nostalgia” e i cui contenuti, al contrario, appaiono invece di grande attualità, se siamo convinti che ci sia, oggi,

disperatamente bisogno di una ‘’politica alta’’.