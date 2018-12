Forum studenti, il Comune replica a Banfi: “Non ci sono atti formali”

L’Amministrazione replica con forza alle smentite dell’ex assessore alle Politiche Giovanili, ora consigliere comunale indipendente, Francesco Banfi sul ‘Forum studenti’.

La notizia tiene banco in città da venerdì scorso da quando cioè gli studenti che seguono lo spazio hanno reso noto che non ci sarà più la disponibilità di studiare nello spazio, aperto soprattutto nei weekend e negli orari in cui la biblioteca è chiusa. Il comune ha parlato di una mancata di requisiti dello spazio e del mancato rispetto delle regole nell’assegnazione.

Documenti alla mano, a partire da stralci del Dup, Banfi aveva spiegato come tutti nel palazzo comunale fossero a conoscenza dell’uso dell’auletta della scuola media Aldo moro contrariamente a quanto dichiarato in un prima nota dal Comune.

“L’Amministrazione – si legge nell’ultima nota – precisa che per quel che riguarda la documentazione in suo possesso inerente al tema specifico, si tratta di ‘Relazioni a consuntivo’ e/o mere previsioni nel Documento Unico di Programmazione (DUP) che necessitano sempre di successivi atti formali e ufficiali. Non risulta alcun provvedimento formale di concessione né come deliberazione da parte della Giunta, né come determina di dirigente e né tantomeno come lettera d’intenti protocollata. Inoltre non risultano agli atti, fino all’ottobre 2018, richieste protocollate da parte di alcun cittadino di poter usufruire della saletta in questione”. La nota si conclude comunque con l’impegno dell’amministrazione a trovare una soluzione all’impasse: “Premesso ciò il Comune intende trovare soluzioni condivise con gli interessati al fine di poter risolvere positivamente la questione”.