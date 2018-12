Il liceo artistico “colora” le vetrine dei negozi di Tradate

Il Natale tradatese si anima di nuovi colori frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Associazione DUC Tradate, i commercianti di Tradate, Abbiate e Ceppine ed il Liceo Artistico Don Milani. L’iniziativa è stata sviluppata nell’ambito del progetto Sto@2020 che ha visto il contributo di Regione Lombardia.

Le vetrine delle vie dello shopping della città, grazie alla disponibilità degli oltre cinquanta commercianti che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, sono state decorate in questi giorni con vetrofanie tematiche realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Don Milani, sotto la guida attenta dei Professori Matteo Cicoli ed Emanuele Marcora che hanno guidato i ragazzi nella creazione di decori capaci di valorizzare le diverse realtà commerciali senza penalizzare la visibilità degli allestimenti interni.

«È stato un progetto interessante, grazie al quale i ragazzi hanno potuto confrontarsi con le esigenze di committenti reali come accade nel settore professionale: è stata un buon esercizio per insegnare loro a rispettare le scadenze e a capire i limiti e le possibilità con cui è necessario confrontarsi quando si dialoga con un cliente» fanno sapere dal Liceo Artistico.

Grande soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale, sintetizzata dal vicesindaco Claudio Ceriani: «Crediamo che creare sinergie con le diverse realtà del territorio sia fondamentale per rendere ancora più bella ed attrattiva la nostra città. In questo modo, grazie anche al contributo economico che il Comune ha assegnato al Liceo Artistico all’interno del progetto Sto@2020, da un lato potranno essere acquistati materiali e strumenti utili agli studenti ed alla loro formazione e dall’altro si supporta il loro sviluppo professionale creando opportunità ‘sul campo’. Non è da sottovalutarsi poi l’impatto che iniziative di questo tipo hanno sul rendere le vie della città, soprattutto in questo periodo di Natale, più accoglienti e vivaci grazie ad un’immagine condivisa dai diversi commercianti che hanno aderito all’iniziativa con grande entusiasmo e disponibilità. L’Amministrazione è da sempre impegnata nel supportare lo sviluppo dell’offerta commerciale della città: grazie ad esempio al Bando Sto@2020, che gode del sostanzioso contributo di Regione Lombardia, è stato possibile sostenere economicamente dieci nuovi esercizi di vicinato situati nei centri storici, mentre con le opere di riqualificazione urbana di via Santo Stefano, oggi completamente riaperta, si è creato una nuova e centrale via dello Shopping».

«L’adesione da parte dei commercianti è stata superiore alle aspettative e questo significa che il tessuto commerciale di Tradate, Abbiate e Ceppine è vivo ed attivo. In tanti infatti hanno supportato il progetto con grande entusiasmo proprio per sostenere i ragazzi e la loro creatività. Hanno aderito infatti ‘alla cieca’, senza sapere quale sarebbe stato il risultato finale, e si sono poi cimentati in prima persona sia nel ritaglio delle vetrofanie sia nel loro posizionamento. Possiamo quindi dire che si tratta di un buon inizio, un esperimento da riproporre in futuro. Ringraziamo quindi l’Amministrazione comunale che si è fatta carico dei costi per la stampa e per il contributo al Liceo» ha infine dichiarato Federico Frigerio, il Presidente del Comitato dei Commercianti di Tradate, Abbiate e Ceppine.