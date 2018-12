Il “Mimmo Fusco” apre il 2019 del volley a Busto

L’anno nuovo comincerà sotto rete per lo sport bustocco: il 3 e 4 gennaio 2019 il PalaYamamay di Busto Arsizio ospiterà il “Trofeo Mimmo Fusco”, manifestazione nata nel 1994 da un’idea del giornalista Rai Sport, Mario Mattioli e successivamente dedicata alla memoria di Mimmo Fusco, prematuramente scomparso nel 2005.

A differenza di altre edizioni, le quattro partecipanti disputeranno una partita a testa; non sono quindi in programma partite “finali”.

In particolare, il match di giovedì 3 gennaio (ore 18) tra Team Saugella Monza e Reale Mutua Fenera Chieri sarà quello propriamente intitolato alla memoria di Mimmo Fusco (giornalista RAI scomparso nel 2005 a soli 58 anni, “voce” del volley femminile per la TV di Stato) mentre quello di venerdì 4 gennaio tra Unet EWork Busto e Bosca San Bernardo Cuneo varrà come “Coppa Regione Lombardia”. Foto in alto: Cuneo-Uyba in campionato (Volleybusto/G. Alemani)

L’intera manifestazione, come di consueto, verrà trasmessa in diretta su Rai Sport 1 e avrà un importante risvolto benefico: il ricavato dell’evento verrà infatti devoluto alle famiglie degli sfollati di Genova, divenuti tali dopo il crollo del “Ponte Morandi”. I biglietti di ingresso costeranno 3 euro a giornata e saranno in vendita solo il giorno delle partite, alle casse del palazzetto.

Per la UYBA il match contro Cuneo sarà utile in vista della ripresa del campionato di A1, fissata per il 6 gennaio quando a Busto arriverà la Zanetti Bergamo nel primo turno del girone di ritorno. La squadra di coach Mencarelli dovrà riprendere confidenza con la vittoria, visto che gli ultimi turni di campionato hanno fatto scivolare le biancorosse al quarto posto. Va però detto che le avversarie incontrate in questo ultimo scorcio di 2018 sono anche tra le più accreditate per lo scudetto: contro Bergamo quindi, la Unet è attesa a una prova di riscossa.