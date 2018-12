La manovra sottrae soldi ai pensionati, presidio dei sindacati

I sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp hanno indetto un presidio per venerdì 28 dicembre davanti alla Prefettura per protestare contro la manovra di bilancio del governo Conte. «Continua la vessazione dei pensionati – scrivono in una nota i sindacati – In tre anni la manovra sottrae 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati intervenendo nuovamente sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione. Ora diciamo basta. I pensionati faranno sentire la propria voce per denunciare l’ipocrisia del Governo che con una mano sembrerebbe dare ma con l’altra certamente toglie».