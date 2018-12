Musica, spettacoli e “il Bof” al “Cenone dell’Ultimo” solidale

Per il decennale della Cena dell’ ultimo solidale a Giubiano si sta lavorando “in grande”: alla ormai tradizionale cena con gli ultimi, apparecchiata nella palestra dell’oratorio di Giubiano, ci saranno ospiti speciali: diversi artisti del territorio che si esibiranno con performance musicali, artistiche e di intrattenimento.

La serata sarà aperta da Valentin Mufila e la Ballafon Band, la cui performance sara’ intervallata dal giovanissimo musicista tredicenne Angelo Rizzi. A seguire una Jam Session aperta di musicisti varesini, tra cui la nota Cristina Barzi.

Intrattenimenti artistici arriveranno anche da parte della “Compagnia Roggero” di burattinai con Metello Faganelli, Cristina e Michela Roggero.

Intervistatore, presentatore e coordinatore del count down verso la mezzanotte sarà invece il notissimo (a Varese…) Roberto Bof.

COS’E’ IL CENONE DELL’ULTIMO DI GIUBIANO

Per fare festa con le persone bisognose, ospiti delle mense e dei centri di accoglienza, si sono raccolti oltre 40 volontari che da anni si danno appuntamento a partire dai primi di dicembre per predisporre quanto necessario e quasi altrettanti varesini che hanno scelto di vivere nel clima di solidarietà e amicizia l’ultima sera dell’anno. Il numero di posti disponibili, 250 persone, è stato raggiunto presto.

Ora per chi volesse contribuire, può farlo con dei doni: è possibile portare alla parrocchia di Giubiano il 28 e 29 dicembre (dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18): frutta secca, mandarini, spumante, bibite e acqua, cioccolatini.

È inoltre possibile portare, per i pacchi dono: giacconi, maglioni, abiti in buono stato e puliti, coperte, asciugamani, prodotti per l’igiene. Nel pomeriggio del 31 chi desidera può portare anche pizzette e focacce per l’aperitivo di benvenuto.

IL MENU DI CAPODANNO 2018

Polenta e spezzatino

Polenta al forno con formaggi

Pollo arrosto e patate

Panettone e pandoro con crema al cioccolato

Lenticchie con cotechino o lenticchie e formaggi