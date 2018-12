È arrivata alla decima edizione il Cenone dell’Ultimo solidale a Giubiano.

Per fare festa con le persone bisognose, ospiti delle mense e dei centri di accoglienza, si sono raccolti oltre 40 volontari che da anni si danno appuntamento a partire dai primi di dicembre per predisporre quanto necessario e quasi altrettanti varesini che hanno scelto di vivere nel clima di solidarietà e amicizia l’ultima sera dell’anno.

Raggiunto così, in modo assolutamente spontaneo, il numero di posti disponibili (250 persone)

A rallegrare la serata La Ballafon band, una Jam session di musicisti varesini e l’attore Metello.

Per chi volesse contribuire con apporto di doni è possibile portare alla parrocchia di Giubiano il 28 e 29 dicembre (dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18): frutta secca, mandarini, spumante, bibite e acqua, cioccolatini.

È inoltre possibile portare per i pacchi dono: giacconi, maglioni, abiti in buono stato e puliti, coperte, asciugamani, prodotti per l’igiene.

Nel pomeriggio del 31 chi desidera può portare anche pizzette e focacce per l’aperitivo di benvenuto.

Il menu 2018:

Polenta e spezzatino

Polenta al forno con formaggi

Pollo arrosto e patate

Panettone e pandoro con crema al cioccolato

Lenticchie con cotechino o lenticchie e formaggi