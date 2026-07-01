Sciopero negli aeroporti e in Easyjet, cancellati 56 voli da Milano Malpensa e Linate

Domenica 5 luglio è previsto un articolato sciopero del settore aereo, che coinvolge servizi di terra, controllori del traffico e una compagnia aerea, Easyjet.

Sugli scali di Milano risultano «cancellati 36 voli su Malpensa e 20 su Linate» annuncia la Cub Trasporti, che ha dichiarato uno sciopero di 24 ore dei servizi di terra.

Pesa anche uno sciopero nazionale per il personale di Easyjet Europa (24 ore), che è promosso da molte sigle unite: Usb, dai confederali Cgil-Cisl-Uil e da Anpav, la sigla autonoma del personale di volo.

Lo sciopero del personale Enav è stato invece convocato Fast-Confsal. A Malpensaè previsto anche lo sciopero del personale Fedex (4 ore), promosso da Cub Trasporti.

Lo sciopero del personale di terra punta tra l’altro al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro domenicale (ottenuta da alcuni lavoratori per via giudiziaria, a Linate) e il pagamento dell’onere per i lavoratori del lavaggio indumenti da lavoro (dispositivi di protezione individuale) e versamento dei relativi importi arretrati dal 2007 ad oggi.

I voli cancellati

Da Milano Malpensa sono cancellati voli Easyjet, in particolare verso Catania, Santorini, Palermo, Brindisi, Malaga, Olbia, Tenerife, Nantes, Ibiza, Bari, Cagliari, Mikonos, Skhiatos, Barcellona, Bilbao, Dusseldorf, Palma di Maiorca (in alcuni casi anche più voli, come Catania e Olbia).

Da Milano Linate sono cancellati i voli di Ita Airways per Brindisi, Pantelleria,Reggio Calabria, Filmici no, Napoli, Catania, Palermo, Lampedusa, Bari, Lamezia Terme, Palma di Maiorca, nonché quelli di Easyjet per Porto, Lisbona, Edinburgo.

Nel mese di luglio è poi previsto un altro sciopero che tocca il settore aereo: