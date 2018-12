Pithoud Salvatrice è stata ritrovata e sta bene

È stato revocato l’avviso per la scomparsa di Pithoud Salvatrice, scomparsa da Sementina nella giornata di ieri, sabato e vista a Chiasso per l’ultima volta. La donna é stata ritrovata in buone condizioni.

La Polizia Cantonale precisa che non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie.