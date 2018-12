Pomeriggio di incendi a Ispra e Cocquio Trevisago

Intenso sabato pomeriggio di lavoro per i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Ispra e Laveno impegnati per due incendi ai tetti di due abitazioni, a Cocquio Trevisago e a Ispra. Il primo si è verificato intorno alle 16 nella contrada Torchio, dove un incendio, per cause ancora da accertare, si è sviluppato sul tetto di uno stabile di tre piani (foto sopra). I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha distrutto cinque metri quadrati di copertura di tetto.

Il secondo si è verificato poco dopo le 17 e 30 a Ispra, in via Giacomo Matteotti, dove ha preso fuoco il tetto di un edificio. I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe, un autobotte e un’autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha distrutto dieci metri quadri di copertura.