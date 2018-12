Pro Patria sull’album Panini con la maglia nera, tifosi in rivolta

Scandalo! Sull’album Panini la Pro Patria compare con la seconda maglia e non con i colori ufficiali di quella che i bustocchi considerano la divisa più bella del mondo.

Sono molti i tifosi bustocchi che sui social stanno sfogando il proprio risentimento per la scelta di realizzare la figurina della squadra di Busto Arsizio che milita nel campionato di serie C con la foto di gruppo dei giocatori con la divisa grigio-nera.

Il tutto accade a pochi giorni da un traguardo importantissimo per l’Aurora Pro Patria, ovvero i cento anni dalla sua gloriosa fondazione nel 1919.

Ecco come ha reagito su Facebook uno storico tifoso biancoblù come Lorenzo Pisani: «37 anni compiuti, il rito delle figurine Panini, la gioia di rivedere la mia Pro, anno del centenario, scudetto al petto e poi…la maglia più bella del mondo dov’è? Hanno sbagliato?». Anche sulla pagina Fioeu da Busti il commento è amaro: «Figurine Panini 2018/2019. La nostra Pro Patria con la maglia nera? Un affronto alla nostra centenaria storia! Semplicemente vergognoso».

Purtroppo la squadra di Busto ha dovuto giocare le prime sei giornate di campionato con la seconda maglia perchè la mitica maglia bianca a bande blu orizzontali non è stata consegnata alla società dallo sponsor per non meglio precisati problemi.