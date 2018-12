Sbatte contro un cancello e si ribalta, ferito un 35enne

Nella notte di lunedì 24 dicembre, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Laveno e Ispra, sono intervenuti in via Fortino, nel comune di Laveno Mombello, per incidente stradale.

Erano da poco passate le 4 quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo e dopo aver urtato la recinzione di un’abitazione si è ribaltato sulla sede stradale.

I vigili del fuoco intervenuti con due autopompe hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo che è stato trasportato in ospedale a Cittiglio in codice giallo.