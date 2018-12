Scontro auto-moto, grave un anziano

Un uomo di 80 anni è stato portato in ospedale in condizioni gravi, ferito in un incidente stradale tra un’auto e una moto sul Sempione.

È avvenuto in territorio di Olgiate Olona, poco prima del Buon Gesù venendo da Busto.

È successo alle 17, sul posto sono intervenute automedica e ambulanza in codice rosso. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale a Legnano.