Scuola dell’infanzia “L. e G. Antonini”

Via O. Belloni 1, Morazzone

Numero di telefono: 0332 463639

Indirizzo email: info@scuolainfanziamorazzone.it

Sito web: www.scuolainfanziamorazzone.com

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 7.30 – 17.30

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): sì

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Il bambino è per noi protagonista della sua crescita in una scuola che è il luogo di relazioni con se stesso, con gli altri e con lo spazio. La curiosità del bambino che vuole fare da solo è il vero motore di apprendimento ed è per questo che viene organizzato un ambiente a sua misura, bello, accogliente, che promuove la libertà di agire e di scegliere. Un ambiente pensato e preparato che risponde al bisogno di movimento, che facilita il lavoro ordinato e organizzato che porta il bambino a concentrarsi. L’ambiente è per noi maestro e aiuta il piccolo a diventare sempre più consapevole dei doni che già possiede, affiancato da adulti che lo aiutano solo se veramente necessario.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Le nostre rette si differenziano da scuola dell’infanzia (150€) e sezione primavera (180€) con sconti per famiglie residenti, con più figli frequentanti e per pagamenti in unica soluzione. Per maggiori dettagli su tutti i costi e i servizi offerti vi invitiamo a contattarci telefonicamente o via mail.