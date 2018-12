Scuola dell’infanzia Vedani Città di Angera

Via Aldo Moro 3, Angera

Numero di telefono: 0331 931559

Indirizzo email: scuolainfanzia.angera@gmail.com

Sito web: scuolainfanziaangera.it

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 8.45 – 15.45

Prescuola: sì

Doposcuola: no

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: no

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: catering

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

La nostra scuola, di ispirazione cattolica, mette al centro il bambino e ne favorisce la crescita globale ed armoniosa attraverso la condivisione di attività ed esperienze educative (didattiche e di routine) che coinvolgono anche gli adulti di riferimento. Fanno parte dell’ offerta formativa anche laboratori (tra cui psicomotricità) definiti di anno in anno.

Oltre ai servizi di pre e post asilo, la scuola propone anche il campus estivo (gestito dal personale interno) per il mese di luglio.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Retta mensile (comprensiva di pasti), 230,00 euro. Pre asilo (07.30 -08.45), 25,00 euro mensili (giornalieri 3,00 euro). Post asilo (15.45 – 18.00), 35,00 euro mensili (giornalieri 5,00 euro) pre e post mensili insieme: 50,00 euro. Laboratori: compresi nell’ offerta formativa.

Piscina a carico dei genitori (iscrizione facoltativa).