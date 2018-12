Una serata con il fotografo di National Geographic

Il fotoclub La Focale di Buguggiate ha organizzato per giovedì 20 dicembre 2018 – ore 21– presso il teatro parrocchiale di via Trieste–Via Monte Rosa a Buguggiate, una serata fotografica in compagnia del fotografo internazionale Sergio Pitamitz (www.pitamitz.com).

Per festeggiare i 50 anni di vita del fotoclub, La Focale ha programmato un anno ricco di mostre e incontri con fotografi professionisti e di livello internazionale. Tutto è iniziato a settembre con la tradizionale “Rassegna di Immagini e Colori” e ora si prosegue con la serata dal titolo “L’Arica e i grandi felini”, con Sergio Pitamitz, National Geographic Contributing Photographer, fotografo di natura specializzato in grandi felini.

Un viaggio per immagini nell’Africa Australe e dell’Est dove con le sue Nikon ha realizzato gli scatti pubblicati nel libro Wild Africa, un omaggio alla grande fauna e ai suoi felini.

Si parlerà di tecnica, di camera trap, di etica e di conservazione, il fine di ogni fotogiornalista di natura.

Sergio Pitamitz è fotografo professionista, Nikon Master, e giornalista con doppia

cittadinanza francese e italiana per National Geographic Creative, specializzato in natura, animali e conservazione. Durante i suoi incarichi ha viaggiato in più di 80 paesi ed in tutti e 7 i continenti, dalle Americhe all’Australia, dall’Artico all’Antartide, dall’Africa all’Asia ed al Medio Oriente.

Ha pubblicato sull’edizione italiana ed estere di National Geographic Magazine e le sue immagini e articoli sono apparse in centinaia di pubblicazioni tra cui BBC Wildlife, Terre Sauvage, Oasis, Africa Geographic, Geo, The New York Times, Time, Newsweek, Figaro Magazine, Condé Nast Traveler, nonché su numerose pubblicazioni della National Geographic.

Ha vinto l’NPPA – National Press Association come “Miglior Fotogiornalista 2016” nella categoria Natura e Ambiente.

La serata organizzata dalla Focale avrà ingresso libero, rinfresco finale e un omaggio Nikon per tutti i partecipanti.

www.lafocale.eu