Terremoto ai piedi dell’Etna: feriti e danni

È di 10 persone ferite in maniera lieve e di parecchi danni il primo bilancio della scossa che la notte tra Natale e Santo Stefano ha colpito la provincia di Catania. La terra ha iniziato a tremare alle alle 3:19 del 26 dicembre con ipocentro a solo 1 chilometro di profondità e magnitudo 4.8.

L’epicentro è stato collocato tra Viagrande e Trecastagni ma i vigili del fuoco spiegano che ci sono “danni strutturali in corso di valutazione nella zona di Acireale, Aci Santantonio, Zafferana Etnea”. Si tratta della scossa più forte da quando il 24 dicembre l’Etna ha iniziato un’eruzione accompagnata da un totale di 72 scosse.

Tante le persone che sono scese in strada dopo le scosse che sono state avvertite anche a Taormina, nel Siracusano e nel Ragusano. Per precauzione è stato chiuso al traffico un tratto dell’autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di ‘lesioni’ sospette sull’asfalto createsi dopo il terremoto.