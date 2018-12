Varese a Mariano: obiettivo vittoria

La vittoria in Coppa Italia ha mostrato un Varese capace di attaccare e vincere, anche se con qualche sofferenza nel finale. Servirà lo stesso spirito del primo tempo contro la Bedizzolese per tornare al successo anche in campionato, dove Camara e compagni non trovano i tre punti da quattro partite, ovvero dal colpo esterno a Legnano.

Domenica 9 dicembre (ore 14.30) il Varese cercherà di conquistare i tre punti sul campo del Mariano. Per mister Manuele Domenicali ci sarà abbondanza in difesa, con i rientri di Simonetto e Urbano che aggiungeranno esperienza alla retroguardia, che con M’Zoughi e Travaglini ha comunque retto ottimamente. Anche in zona avanzata è fondamentale il recupero di Lercara – già in campo in Coppa Italia – che si dimostra sempre un elemento fondamentale per lo scacchiere biancorosso.

Il Mariano è a metà classifica con 15 punti e da metà novembre si è affidato a mister Massimo Rovellini per salvarsi senza affanni. Il percorso casalingo dei comaschi fino a oggi non è stato positivo: in sei gare disputate sul campo amico, i gialloblu hanno vinto solo una volta – 3-1 contro la Varesina – pareggiato in un caso e perso tutte le altre quattro. Nell’ultimo turno però è arrivato un pareggio 0-0 a Solbiate Arno contro il Busto 81.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #MarianoVarese sui social.