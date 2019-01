Dal Grunge ai Frozen Farmer, appuntamento alle Cantine

Fine settimana alle Cantine Coopuf di Via De Cristoforis, 5: venerdì 4 gennaio appuntamento con “Sound of Seattle”, la serata nata per omaggiare la scena Grunge anni novanta, sviluppatasi appunto sulla west coast americana. Un viaggio nei grandi nomi di ieri e di oggi come Nirvana, Chris Cornell, Alice in Chains, Pearl Jam & more… Il tutto orchestrato sapientemente dal trio varesino Kusher, trio formato da Marco Mengoni (batteria, voce), Luca Pedroni (chitarra) e Claudio Sannoner

(basso), veri e propri amanti del genere! Così come gli Host Rock, giovanissimo gruppo al quale sarà affidata l’apertura di serata (Inizio ore 22.00, per maggiori info: info@madboys.it. Evento organizzato da: Madboys E&C, Twiggy Varese, Coopuf Iniziative Culturali).

Sabato sera invece, sarà ancora la volta di “Electrophania” con i Frozen Farmer, serata in cui le vibrazioni degli strumenti acustici, l’elettronica, il folk e le vecchie sonorità si mescoleranno con le nuove avanguardie e strumentazioni, creando un’atmosfera degna dei migliori scenari lynchiani. Il tutto partirà infatti con il live dei Frozen Farmer, una delle migliori band nostrane, dal sound folk/rock e con una carriera di tutto rispetto alle spalle, per poi proseguire con il dj Roberto Vitali e Pietro Bernasconi che tra vinili e consolle trasformeranno le Cantine Coopuf in un vero dancefloor. (Inizio ore 22.00

Per maggiori info: info@madboys.it).