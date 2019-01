Dal sogno di Riccardo apre “Le Ris”, il ristorante che fa lavorare i diversamente abili

Il sogno di Riccardo è diventato realtà, ve ne avevamo parlatoa maggio del 2017. Aprirà in via Matteotti domani, martedì 8 gennaio, “Le Ris – Un risotto per un sorriso”, il primo ristorante realizzato dalla cooperativa sociale Il Volo del Gabbiano Onlus per inserire ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro affinché possano volare con le proprie ali.

Il primo a poterle spiegare è proprio Riccardo Lamperti che, grazie all’impegno che ci ha messo e grazie a due genitori che sono una forza della natura (Alessandro Lamperti e Giusy Masci), ha buttato giù il muro della disabilità per diventare chef studiando all’Istituto alberghiero Falcone di Gallarate.

L’idea è nata dalla frequentazione del ristorante di Massimo Vallogini, amico di famiglia, a Suno e che si chiama proprio “Le Ris”. Alessandro e Giusy hanno quindi fondato una cooperativa e hanno presentato il progetto in lungo e in largo, raccogliendo fondi per realizzare l’obiettivo di offrire non solo a Riccardo la possibilità di un futuro lavorativo e professionale che permetta a queste persone di volare con le proprie ali.

Grazie all’aiuto di Vallogini e dell’insegnante di Riccardo, Chiara Carabelli,il ristorante è passato dalla carta alla realtà e insieme al giovane chef collaborano già alcuni ragazzi con disabilità. L’inaugurazione si è svolta a favore delle telecamere della Rai ieri, domenica 6 gennaio, anche se i primi risotti (specialità della casa) verranno serviti da martedì. Il progetto ha ricevuto anche il sostegno dell’istituto neurologico Carlo Besta di Milano.

Per prenotare è possibile chiamare il numero 392.710.71.17